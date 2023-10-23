В Прикамье проверяют лифты после обрушения в пермской больнице

В Пермском крае проверяют исправность всех лифтов в больнице, после обрушения лифта в пермской горбольнице "Архангела Михаила" на Лобачевского. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее поручение он отдал краевому минздраву. Сегодня на аппаратном совещании министр здравоохранения Анастасия Крутень доложила, что специалисты проверили 321 лифт в 63 медучреждениях региона. В восьми учреждениях не было договоров на ежегодное техническое освидетельствование, в 13 - не заключены договоры страхования. В ближайшее время все недочеты должны быть устранены.

В больнице Архангела Михаила, где произошел инцидент с лифтом, оборудование также в рабочем состоянии – были нарушены правила эксплуатации, руководство больницы ведет внутреннюю проверку.

Напомним, 10 октября в пермской больнице "Архангела Михаила и Всех Небесных Сил" на ул. Лобачевского, 26, с четвертого этажа в шахту рухнул лифт с пациентами. Находившиеся в кабине лифта пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы.