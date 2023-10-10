Упавшим в шахту больничным лифтом занялись следователи

В Перми возбуждено уголовное дело по факту получения травм пациентами медицинского учреждения при падении лифта в шахту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

10 октября, в пермской больнице "Архангела Михаила и Всех Небесных Сил" на ул. Лобачевского, 26, с четвертого этажа в шахту рухнул лифт с пациентами. Находившиеся в кабине лифта пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливается количество потерпевших, проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.