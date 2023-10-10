Бастрыкин взял на контроль дело о падении лифта в краевой больнице

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования дела о падении лифта в пермской больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России.

Доклад поручено подготовить руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину.

Напомним, в пермской больнице "Архангела Михаила и Всех Небесных Сил" на ул. Лобачевского, 26, с четвертого этажа в шахту рухнул лифт с пациентами. Находившиеся в кабине лифта пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы.