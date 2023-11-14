Начальника РЭО ГИБДД Североуральска задержали по подозрению во взяточничестве

В Североуральске (Свердловская область) задержали начальника РЭО ГИБДД Североуральска Дениса Рыбакова по подозрению во взяточничестве. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

По его словам, Рыбакова уже отстранили от исполнения его служебных обязанностей, а по данному факту организовали служебную проверку.

Если информация о получении взятки подтвердится, Рыбакова уволят из системы МВД по отрицательным мотивам за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. После этого материалы дела сразу передадут в СКР, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела со всеми вытекающими для фигуранта последствиями.