Экс-главу РЭО ГИБДД Североуральска судят за взятки от начинающих водителей

В Североуральске предстанет перед судом теперь уже бывший начальник местного РЭО ГИБДД Денис Рыбаков. Его обвиняют во взяточничестве.

Напомним, задержали Рыбакова в ноябре прошлого года. Сразу после этого его отстранили от исполнения обязанностей и организовали служебную проверку. После нее глава РЭО ГИБДД был уволен и заключен под стражу. Подробности дела тогда не разглашались.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2022 году на тот момент начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Североуральска обратился к своему знакомому и предложил тому найти людей, желающих за деньги незаконно получить водительские удостоверения. Один такой нашелся, и глава РЭО ГИБДД через посредника получил от местного жителя взятку в 40 тысяч рублей.

После этого, по версии следствия, полицейский помог уральцу в сдаче теоретического экзамена на права категории "В", подсказывая мужчине номера правильных ответов в билете. Также он оказал помощь в сдаче практического экзамена, после чего незаконно вынес решение о выдаче водительского удостоверения. Как показало расследование, в 2023 году через посредника гаишник получил взятки по 40 тысяч рублей еще от пяти человек за такую же помощь.

Некоторые подробности того, как все происходило, Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области. Так, помощь заключалась в том, что сотрудник ГИБДД при сдаче теоретической части экзамена давал курсантам подсказки либо постукиванием ручкой, либо покашливанием, либо иным, заранее оговоренным способом. При сдаче же практической части – вождения – он просто не обращал внимания на допущенные начинающими водителями ошибки, выставляя в экзаменационном листе положительную оценку "Сдал".

А вот как данный инцидент в гарнизоне Североуральского ОВД прокомментировал пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Противоправная деятельность вышеназванного должностного лица выявлена в ходе реализации оперативной информации оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. По итогам служебной проверки сотрудник, закрывший глаза на ранее данную клятву честно служить, был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, а если точнее, за проступок, порочащий честь и служебную репутацию представителя ОВД. В нынешнем году он предпринял попытку через суд восстановиться, однако судебная инстанция согласилась с ранее предоставленными доводами сыщиков УСБ. Если в ходе рассмотрения дела его вина подтвердится, последует еще и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет", - отметил полковник Горелых.

Дело Дениса Рыбакова рассмотрит Североуральский городской суд. Его знакомый посредник также оказался на скамье подсудимых.