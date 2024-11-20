Экс-главу РЭО ГИБДД Североуральска судят за взятки от начинающих водителей

20 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Экс-главу РЭО ГИБДД Североуральска судят за взятки от начинающих водителей

В Североуральске предстанет перед судом теперь уже бывший начальник местного РЭО ГИБДД Денис Рыбаков. Его обвиняют во взяточничестве.
Читайте также:

Напомним, задержали Рыбакова в ноябре прошлого года. Сразу после этого его отстранили от исполнения обязанностей и организовали служебную проверку. После нее глава РЭО ГИБДД был уволен и заключен под стражу. Подробности дела тогда не разглашались.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2022 году на тот момент начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Североуральска обратился к своему знакомому и предложил тому найти людей, желающих за деньги незаконно получить водительские удостоверения. Один такой нашелся, и глава РЭО ГИБДД через посредника получил от местного жителя взятку в 40 тысяч рублей.

После этого, по версии следствия, полицейский помог уральцу в сдаче теоретического экзамена на права категории "В", подсказывая мужчине номера правильных ответов в билете. Также он оказал помощь в сдаче практического экзамена, после чего незаконно вынес решение о выдаче водительского удостоверения. Как показало расследование, в 2023 году через посредника гаишник получил взятки по 40 тысяч рублей еще от пяти человек за такую же помощь.

Некоторые подробности того, как все происходило, Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области. Так, помощь заключалась в том, что сотрудник ГИБДД при сдаче теоретической части экзамена давал курсантам подсказки либо постукиванием ручкой, либо покашливанием, либо иным, заранее оговоренным способом. При сдаче же практической части – вождения – он просто не обращал внимания на допущенные начинающими водителями ошибки, выставляя в экзаменационном листе положительную оценку "Сдал".

А вот как данный инцидент в гарнизоне Североуральского ОВД прокомментировал пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Противоправная деятельность вышеназванного должностного лица выявлена в ходе реализации оперативной информации оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. По итогам служебной проверки сотрудник, закрывший глаза на ранее данную клятву честно служить, был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, а если точнее, за проступок, порочащий честь и служебную репутацию представителя ОВД. В нынешнем году он предпринял попытку через суд восстановиться, однако судебная инстанция согласилась с ранее предоставленными доводами сыщиков УСБ. Если в ходе рассмотрения дела его вина подтвердится, последует еще и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет", - отметил полковник Горелых.

Дело Дениса Рыбакова рассмотрит Североуральский городской суд. Его знакомый посредник также оказался на скамье подсудимых.

Теги: взятки, РЭО ГИБДД, водители, дело, суд, Североуральск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.04.2024 10:07 Мск Задержанного главу РЭО ГИБДД Североуральска уволили и заключили под стражу
Ранее 14.11.2023 10:04 Мск Начальника РЭО ГИБДД Североуральска задержали по подозрению во взяточничестве

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети