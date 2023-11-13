В Нижнем Тагиле осудили женщину, закладывавшую наркотики вместе с кошкой

Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор жительнице Красноярского края. Ее признали виновной в покушении на незаконный оборот наркотиков и надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в декабре 2022 года женщина вместе со своей малолетней дочерью приехала из Минусинска в Нижний Тагил. Уже зная, что будет заниматься на Урале закладкой наркотиков, для конспирации она привезла с собой кошку по кличке Микки.

В феврале 2023 года, расфасовав крупную партию запрещенного вещества в более чем 100 свертков, часть закладчица оставила в арендованной квартире, а остальные спрятала в "детский конверт", в который завернула кошку. Гуляя с дочерью и кошкой, осужденная разложила "дурь" в районе Гальяно-Горбуновского массива и сделала фото для отправки наркоманам. Однако ее заметили полицейские и доставили в отдел для разбирательства. Там у нее было изъято 90 свертков с наркотиком.

За это Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил женщине 8,5 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима. О дальнейшей судьбе ее дочери и кошки не сообщается.