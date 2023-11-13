13 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Эксперты предложили ввести прогрессивную шкалу материнского капитала

ВЭБ предлагает ввести прогрессивную шкалу материнского капитала с индексацией выплат за каждого последующего ребенка. После рождения четвертого ребенка семьям предлагают выдавать автомобиль. Эксперты ВЭБа полагают, что это будет стимулировать граждан заводить не одного, а нескольких детей, тогда как сейчас основная выплата по программе маткапитала приходится на первого ребенка, пишут "Ведомости".

Также эксперты из Института исследований и экспертизы ВЭБ предлагают активнее вовлекать в стимулирование рождаемости бизнес. В качестве примера приводится группа компаний "Дело", которая выплачивает сотрудникам 1 млн руб. при рождении третьего и последующих детей.

Эксперты полагают, что при текущих трендах к 2050 году Россия может потерять 8,7 млн населения или 6% от численности 2023 года. Суммарный коэффициент рождаемости, который сейчас составляет 1,4-1,3, к середине века незначительно повысится – до 1,6-1,7 преимущественно за счет высокой рождаемости мигрантов.

Теги: маткапитал, прогрессивная шкала, демография, рождаемость


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