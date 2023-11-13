РЖД хочет запустить на вокзалах роботов-носильщиков

Дирекция железнодорожных вокзалов и Центр инновационного развития начали поиск роботов-носильщиков, которые могут следовать за пассажиром железнодорожного вокзала, ориентируясь на него, и везти его багаж.

В описании опубликованной на портале РЖД заявки говорится, что речь идет об улучшении качества обслуживания пассажиров на вокзальных комплексах и поиске решений, позволяющих оптимизировать бизнес-процесс перемещения ручной клади пассажиров. Предлагается "нанять на работу" 50 роботов-носильщиков. Заявки принимают с 25 октября по 25 декабря.

Отметим, в последнее время все чаще слышно о том, что роботы заменят кого-либо. Например, на прошедшем в Челябинске Русском экономическом форуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказался о производстве на Южном Урале промышленных роботов. Информация прозвучала в ответ на вопрос одного из организаторов форума, зампреда ВРНС Константина Малофеева о том, заменят ли роботы мигрантов.

"Это – комплексный проект, который у нас в регионе реализуют. Если интересно, могу подробнее рассказать. В сути лежит то, что мы сможем в условиях демографической проблемы существенно повысить производительность труда, увеличить, что еще более важно. Зарплата – интегральный показатель успешности экономики, региона, страны", - сказал Текслер.

По его мнению, можно будет ограничить миграционную политику и "ориентироваться, в первую очередь, на наших жителей", и людей, которые могут активно заниматься наукой, развивать технологии.

"Что касается проекта. Мы будем выпускать полностью отечественных промышленных роботов в размере грузоподъемности 60 – 120 – 240 кг", - сказал Текслер, уточнив, что программное обеспечение также будет российским.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение, что Россия должна двигаться к тому, чтобы заместить мигрантов в экономике своими гражданами, а в перспективе – роботами (тоже своими).

"Давайте объективно смотреть на свои достоинства и недостатки. Мы без мигрантов не обойдемся, но это совсем не значит, что мы должны все время впадать в эту зависимость. Мы должны двигаться к тому, чтобы, во-первых, заместить эти места своими людьми. Роботов найти для того, чтобы они на складе работали, — это в перспективе. Но это сразу не придет", - сказал Затулин.

Летом, на ПМЭФ-2023, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что искусственный интеллект уже заменяет ряд профессий: в самом ведомстве уже отпала необходимость в расчетчиках пенсий, а курьеров начали заменять роботы. "Искусственный интеллект постепенно выдавливает из отдельных профессий, из отдельных сфер физическое присутствие человека", - заявил он.

При этом повышается спрос на внешний уход, когда "нужно прийти домой, помочь человеку принять лекарства, убрать квартиру, провести гигиенические процедуры", указал министр. Освободившиеся кадры Минтруд направляет на решение этих задач. Однако Котяков считает, что роботы в будущем помогут и с этим функционалом. Технологии обеспечат, как минимум, передвижение пожилых и инвалидов. В больших городах уже существует доставка без курьеров. Тенденцию развития ИИ с учетом ситуации необходимо закладывать в прогнозы по рынку труда – цифровизация способна перекрыть часть дефицита на рынке труда, считает министр,