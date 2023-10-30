Мигрантов на российских складах должны заместить роботы – Затулин

Россия должна двигаться к тому, чтобы заместить мигрантов в экономике своими гражданами, а в перспективе – роботами (тоже своими), считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Давайте объективно смотреть на свои достоинства и недостатки. Мы без мигрантов не обойдемся, но это совсем не значит, что мы должны все время впадать в эту зависимость. Мы должны двигаться к тому, чтобы, во-первых, заместить эти места своими людьми. Роботов найти для того, чтобы они на складе работали, — это в перспективе. Но это сразу не придет", - цитирует Затулина радиостанция "Говорит Москва".