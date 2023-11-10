10 Ноября 2023
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Экономика Челябинская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Глава Южного Урала собрался "ограничить миграционную политику и ориентироваться на наших жителей"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер полагает, что Россия сможет в условиях демографического кризиса существенно повысить производительность труда.

"Зарплата – интегральный показатель успешности экономики и страны. Мы сможем ограничить миграционную политику и ориентироваться, в первую очередь, на наших жителей и тех людей, котоыре могут активно заниматься наукой, развивать технологии", - сказал Текслер, выступая сегодня в Челябинске на Русском экономическом форуме.

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы"(2023)|Фото: Накануне.RU

Что касается зарплаты и производительности труда, то любопытно, согласились бы с Текслером россияне или нет, особенно на фоне того, что бедность толкает российских пенсионеров продолжать работать, вопреки мнению Минфина о том, что работать они не хотят, так как получают вполне приличные пособия. Кроме того, дефицит квалифицированных специалистов на рынке труда привел к тому, что российские работодатели все охотнее нанимают сотрудников на частичную занятость. В топ-15 предложений с самым большим приростом зарплатных предложений также вошли диспетчеры, менеджеры по персоналу, работники кухни, администраторы ресторана, ремонтники, сантехники, слесари, мясники, маляры, кондитеры, массажисты, логопеды, бариста и архитекторы.

При этом жители, например, соседней Свердловской области признались, что им не хватает зарплаты на свои основные нужды. Опрос проводился службой исследований hh.ru. 48% опрошенных свердловчан рассказали, что им недостаточно текущей заработной платы. Наиболее остро эта проблема стоит среди работников профессиональных сфер "Административный персонал" и "Медицина, фармацевтика". Еще около 40% опрошенных уральцев отметили, что зарплаты на основные нужды им хватает, но с трудом. Чаще всего такой ответ давали респонденты из сфер "Строительство, недвижимость" и "Производство, сервисное обслуживание". Наконец, только 14% жителей Среднего Урала заявили, что им вполне хватает их текущей заработной платы. Чаще всего это респонденты из профессиональных сфер "Стратегия, инвестиции, консалтинг" и "Информационные технологии".

Согласно еще одному исследованию сервиса HeadHunter, за два года число россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросло на 20%. В 2021 г. 25% опроса заявляли, что зарплаты на основном месте работы им не хватает на покрытие основных нужд, теперь таких граждан 45%. Еще 36% опрошенных заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом. Два года назад таких ответов было 39%. Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 г. оказалось 20%, а два года назад их было 36%.

Строители(2022)|Фото: Накануне.RU

Если же говорить о мигрантах, то в Россию едут, в основном, молодые мужчины. Почти 63% иностранных работников в России составляют мужчины в возрасте 18-39 лет, из которых больше половины – в возрасте до 30 лет. Почти вся трудовая миграция приходится на страны СНГ. В последние два года более половины случаев постановки на миграционный учет по месту пребывания граждан стран СНГ пришлось на граждан Узбекистана, 31% – на граждан Таджикистана. В первом полугодии 2023 г. трудовая миграция в Россию снизилась на 40% по сравнению с тем же периодом 2022 г. (3,5 млн против 5,9 млн).

Если взять трудовую миграцию в России за последние четыре года (2019-2022), то больше всего приехали из Узбекистана – более 4 млн человек. Почти 3 млн приехали из Таджикистана, более 1,5 млн – из Киргизии. Из остальных республик трудовая миграция намного меньше.

Ранее Алексей Текслер запретил мигрантам работать в такси и общественном транспорте.Работать водителями городских, пригородных и междугородных автобусов, а также такси, и оказывать услуги по "аренде автомобиля с водителем" будет запрещено иностранцам, которые трудятся на Южном Урале по патенту — т.е. официальному разрешению на работу для граждан ближнего (безвизового) зарубежья. Хозяйствующие субъекты должны привести численность иностранных работников в соответствие с постановлением до 1 марта 2024 г. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.

А в ряде учебных заведений Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского количество учеников-иностранцев достигает, а иногда и превышает, 50%

Теги: Русский экономический форуцм, Челябинск, Алексей Текслер


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