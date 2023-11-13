Полковник Сергей Чирков назначен на должность военного комиссара Тюменской области

Полковник Сергей Чирков назначен на должность военного комиссара Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соответствующий приказ издало Министерство обороны РФ.

До официального назначения Чирков с лета 2023 г. исполнял обязанности военного комиссара в качестве и.о. Его предшественник - Алексей Куличков занял воинскую должность в Центральном военном округе. Он был комиссаром с 2020 года.

Отметим, что ранее Сергей Чирков был врио военного комиссара Свердловской области .