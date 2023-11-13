В Выборге задержали начальника полиции за взятки в 8 млн рублей

Начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области задержали по подозрению в получении взяток от "черных" лесорубов. Об этом сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, за оказание "общего покровительства незаконной вырубке леса" мужчина получил более 8 миллионов рублей. Это выяснилось в рамках расследования уголовного дела, по которому ранее был задержан начальник экономической полиции Выборга.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Ранее в Пермском крае получила сроки банда "черных" лесорубов. Сообщалось, что Житель Лысьвенского района Пермского края организовал преступную ОПГ и вырубил леса на 50 млн рублей.