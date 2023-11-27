В России ужесточат наказание за дачу мелких взяток

В России намерены ввести отдельное наказание за получение мелких взяток до 10 тыс. руб. для должностных лиц, а также менеджеров коммерческих организаций.

Оно будет строже, чем для обычных россиян. Вместо одного года тюрьмы будет грозить до трех лет лишения свободы или до четырех лет ограничения свободы, а также штраф до 1 млн руб.

Соответствующий проект закона депутатов получил положительные отзывы Верховного суда и правительства РФ и может быть принят Госдумой в декабре.

По словам авторов инициативы, его необходимость объясняется ростом коррупционных преступлений. По словам экспертов, помимо плюсов у законопроекта есть и минусы, которые заключаются в том, что взяткой до 10 тыс. руб. может считаться любой подарок в знак благодарности, сообщают "Известия".