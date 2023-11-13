Больше половины россиян поддержали идею отмены НДФЛ для многодетных семей

Идею отмены налога на доходы физлиц (НДФЛ) для многодетных семей поддержали 56% россиян.

Инициативу россияне с детьми поддерживали чаще бездетных (60 и 48% соответственно). Мужчины одобряли идею чаще женщин (63 и 47%). Больше всего же сторонников нулевой ставки НДФЛ для родителей многодетных семей — среди респондентов в возрасте до 34 лет (64%), пишет портал Superjob.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что властям следует освободить многодетные семьи от налога на доходы физических лиц. Она объяснила это тем, что демографическая ситуация остается непростой, коэффициент рождаемости продолжает снижаться, и "надо делать все, чтобы модно было иметь минимум двоих, а то и троих, четырех детей". А депутат Госдумы Дмитрий Вяткин заявил, что россиянки должны начинать рожать с 20 лет и стремиться к семье, в которой будет более трех детей.

В настоящее время малообеспеченные платят НДФЛ практически наравне с богатыми — 13% и 15%. Цифры говорят сами за себя: в 2024 г. в казну может поступить всего лишь 176,2 млрд руб. от повышенной до 15% ставки НДФЛ для граждан с доходом от 5 млн руб. в год, что является "каплей в море" на фоне дефицита бюджета. "Православный олигарх" Константин Малофеев признавался, что богатые боятся платить больше, так как средства могут "разворовать".