10 Ноября 2023
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Общество Челябинская область В России
Фото: Накануне.RU

Малофеев рассказал, почему богатые платят налоги наравне с бедными: "Боятся, что разворуют"

В России надо менять законодательство и поднять налог для богатых, но для отправки денег не в казну, а в благотворительные фонды, об этом заявил "православный олигарх", основатель движения "Царьград", зампред ВРНС Константин Малофеев на Русском экономическом форуме в Челябинске.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Малофеев сказал, что в стране очень низкий подходный налог для имущих. "13% [для всех] и 15% [для богатых] – это безобразие, так мало не платят ни в одной стране мира, при нашем социальном неравенстве богатые должны платить больше. Но богатые считают, что это будет разворовано", – сказал он.

По его словам, налог для богатых надо поднять, но платить деньги не в бюджет, а в аудированные благотворительные фонды.

"Для очень богатых, которые уходят от налогов и живут в Дубае, это мотивация, они будут создавать свои семейные благотворительные фонды, и тогда никто не будет покупать себе яхту за 1 млрд долларов... Думаю, в следующем году, когда пройдет электоральный цикл, мы дойдем до изменений в законодательстве", – сказал Константин Малофеев.

Константин Малофеев на Русском экономическом форуме в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

Также он предложил облагать налогом роскошь, но не так как делается сейчас, когда "в два раза стоят дороже машины", а позволить тратить на роскошь столько, сколько обеспеченный россиянин отдает на благотворительность.

"В 90-е богатые стали очень богатыми, а бедные очень бедными, этот грех надо изжить, но его должны изжить богатые, а не бедные", – добавил он, уточнив, что благотворительность должна в каком-то смысле стать заменой налогов.

Теги: Константин Малофеев, подоходный налог


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