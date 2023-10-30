ФАС: "Билайн", "Мегафон" и "Теле2" перестанут брать деньги за раздачу интернета

Российские сотовые операторы "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и "Т2 РТК Холдинг" ("Теле2") перестанут брать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

Как заявила Федеральная антимонопольная служба, в результате выданных ранее предупреждений, "Мегафон", "Вымпелком" и "Теlе2" сообщили о готовности его исполнения.

По данным ведомства, "Мегафон" отменил плату за раздачу интернет-трафика с 23 октября. В течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои, связанные с отменой тарификации функции по раздаче.

Что касается "Теле2", с 22 ноября будет отменена плата для новых подключений абонентов, а с 19 декабря для всех действующих клиентов.

"Билайн" до декабря проведет оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания платы за раздачу интернета в отношении тарифных планов с безлимитным интернетом.

В МТС уведомил службу об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов, сообщает РБК.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России предписала "большой четверке" мобильных операторов (МТС, Билайн, Мегафон и Теле2) в течение месяца отменить плату за раздачу трафика с мобильных устройств и не допускать ограничения этого функционала для абонентов.