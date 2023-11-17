МТС готов отменить плату за раздачу интернета на тарифах с безлимитным трафиком

17 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

МТС готов отменить плату за раздачу интернета на тарифах с безлимитным трафиком

Оператор связи МТС уведомил ФАС об отмене платы за раздачу интернета на тарифах, предусматривающих безлимитный объем трафика.

С учетом сроков на техническую реализацию, принято решение о продлении срока исполнения предупреждения для компании. Соответствующие настройки в тарифных планах у всех абонентов появятся не позднее 29 февраля 2024 г., сообщает служба.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предписала операторам "большой четверки" в течение месяца отменить плату за раздачу трафика с мобильных устройств и не допускать ограничения этого функционала для абонентов. "Мегафон" и Теле2 выразили готовность в относительно короткие сроки отменить плату, но предупредили о возможных технологических сбоях из-за отмены. В "Билайне" сообщили, что оценят техническую возможность отмены платы. В МТС же заявили, что не будут отменять плату за безлимитную раздачу, поскольку такая практика "приведет к ухудшению качества связи для большинства абонентов".

Теги: ФАС, МТС, раздача интернета


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.11.2023 09:16 Мск МТС все же отменит плату за раздачу интернета на тарифах с предоплаченным трафиком
Ранее 31.10.2023 11:17 Мск МТС не будет отменять плату за безлимитную раздачу интернета
Ранее 30.10.2023 04:08 Мск ФАС: "Билайн", "Мегафон" и "Теле2" перестанут брать деньги за раздачу интернета
Ранее 22.09.2023 05:01 Мск Шадаев: Минцифры обсуждает с ФАС отмену платы за раздачу интернета
Ранее 18.09.2023 12:59 Мск ФАС обязала "большую четверку" операторов отменить плату за раздачу интернета с телефонов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}