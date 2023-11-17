МТС готов отменить плату за раздачу интернета на тарифах с безлимитным трафиком

Оператор связи МТС уведомил ФАС об отмене платы за раздачу интернета на тарифах, предусматривающих безлимитный объем трафика.

С учетом сроков на техническую реализацию, принято решение о продлении срока исполнения предупреждения для компании. Соответствующие настройки в тарифных планах у всех абонентов появятся не позднее 29 февраля 2024 г., сообщает служба.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предписала операторам "большой четверки" в течение месяца отменить плату за раздачу трафика с мобильных устройств и не допускать ограничения этого функционала для абонентов. "Мегафон" и Теле2 выразили готовность в относительно короткие сроки отменить плату, но предупредили о возможных технологических сбоях из-за отмены. В "Билайне" сообщили, что оценят техническую возможность отмены платы. В МТС же заявили, что не будут отменять плату за безлимитную раздачу, поскольку такая практика "приведет к ухудшению качества связи для большинства абонентов".