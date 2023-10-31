31 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

МТС не будет отменять плату за безлимитную раздачу интернета

Компания МТС не намерена отменять ограничения раздачи мобильного интернета, введенные ранее. Вероятно, это выльется в противостояние с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС), которая предписала операторам "большой четверки" в течение месяца отменить плату за раздачу трафика с мобильных устройств и не допускать ограничения этого функционала для абонентов.

Накануне ФАС опубликовала итоги переговоров с операторами. Два из них – "Мегафон" и Теле2 – выразили готовность в относительно короткие сроки отменить плату, но предупредили о возможных технологических сбоях из-за отмены.

В "Билайне" сообщили, что оценят техническую возможность отмены платы.

В МТС заявили, что не будут отменять плату за безлимитную раздачу, поскольку такая практика "приведет к ухудшению качества связи для большинства абонентов". В компании обращают внимание на пользователей, которые стримят или качают торренты, чем занимают пропускную способность сети. Если не ввести плату за раздачу, тогда придется поднимать все тарифы для всех пользователей. "Текущие тарифы на мобильную связь экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств. Для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка тарифов", - отмечается в заявлении компании.

Теги: мтс, раздача интернета, безлимит, фас, большая четверка


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