Tele2 повысит цены более чем на 10%

Российский сотовый оператор Tele2 повысит тарифы с начала 2024 года.

Они увеличатся более, чем на 10%. В сообщении оператора ряду абонентов говорится, что со 2 января ежемесячная плата за услуги связи с учетом индивидуальной скидки увеличится на 65 руб. в месяц. Изменения применятся в день очередного списания средств.

По словам одного из клиентов компании, по тарифу "Везде онлайн 04_2020" с нового предстоящего года цена увеличится с 560 до 625 руб. - чуть больше чем на 10%. Далее абоненту предлагается выбрать более подходящие условия, сменив тариф в личном кабинете.

ФАС начала анализ повышения по представленным оператором данным, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что мобильные операторы смогут проиндексировать цены на связь выше уровня инфляции. Об этом следует из целевого сценария развития, который включен в стратегию отрасли связи до 2035 года.