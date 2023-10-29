В Коми один человек погиб из-за загоревшегося резервуара с нефтью

В Республике Коми в районе поселка Верхнеколвинск загорелся резервуар с нефтью на объекте "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЛУКОЙЛа".

Один человек погиб, один пострадал. Они являлись сотрудниками компании "Эколайф" и проводили работы на объекте.

"Резервуар был пустой, проходили мероприятия по очистке, нефти не было. Утечки и возможного загрязнения нет. Предположительно произошла детонация остаточных газов. Работы ДНС-7 остановлены. На месте работают семь пожарных подразделений", - сообщила в своем Telegram-канале Глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич.

Предполагаемой причиной произошедшего стало нарушение правил техники безопасности.

По данным МЧС, тушением пожара занимается 51 человек и 18 единиц спецтехники