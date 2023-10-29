30 Октября 2023
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Фото: МЧС России, скриншот видео

В Коми потушили загоревшийся резервуар "ЛУКОЙЛ"

В Республике Коми сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение резервуара "ЛУКОЙЛ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

О ликвидации открытого горения было объявлено в 21.35 по мск.

По данным МЧС, предварительная площадь пожара составила 360 кв. метров. В тушении пожара были задействованы более 80 специалистов и 25 единиц техники, в том числе пеноподъемник. Также для охлаждения соседних резервуаров были поданы лафетные стволы.

пожар, ЛУКОЙЛ, резервуар(2023)|Фото: МЧС России, скриншот видео

Напомним, во время пожара один человек погиб, один пострадал. Они являлись сотрудниками компании "Эколайф" и проводили работы на объекте.

Теги: ЛУКОЙЛ, резервуар, погибшие, пострадавшие


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