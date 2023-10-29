29 Октября 2023
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Фото: www.lukoil.ru

У пострадавшего при пожаре резервуара "ЛУКОЙЛ" в Коми 30% ожогов тела

Личности погибшего и пострадавшего в ЧП Республике Коми в районе поселка Верхнеколвинск, где сегодня загорелся резервуар, установлены. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич, передает корреспондент Накануне.RU.

Погиб работник ООО "Эколайф" 1980 года рождения. Пострадал монтажник 1985 года рождения. У него баратравма, ожоги тела 2-3 степени, 30%. Готовится к выезду оперативная группа из Усинска.

Организация "Эколайф" проводила работы по ремонту на объекте. Предполагаемой причиной произошедшего стало нарушение правил техники безопасности.

Теги: ЛУКОЙЛ, резервуар, погибшие, пострадавшие


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