Началось расследование обстоятельств возгорания в Коми резервуара "ЛУКОЙЛа"

Из-за возгорания резервуара временного содержания нефтепродуктов на насосной станции в поселке Верхнеколвинск возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Сведения о пострадавших в результате данного происшествия уточняются. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании.

Напомним, в Коми в районе поселка Верхнеколвинск произошло возгорание в резервуаре с нефтью. Это случилось на объекте "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз". Во время пожара один человек погиб, один пострадал. Они являлись сотрудниками компании "Эколайф" и проводили работы на объекте.