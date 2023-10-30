30 Октября 2023
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Фото: МЧС России, скриншот видео

Началось расследование обстоятельств возгорания в Коми резервуара "ЛУКОЙЛа"

Из-за возгорания резервуара временного содержания нефтепродуктов на насосной станции в поселке Верхнеколвинск возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
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Сведения о пострадавших в результате данного происшествия уточняются. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании.

Напомним, в Коми в районе поселка Верхнеколвинск произошло возгорание в резервуаре с нефтью. Это случилось на объекте "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз". Во время пожара один человек погиб, один пострадал. Они являлись сотрудниками компании "Эколайф" и проводили работы на объекте.

Теги: "ЛУКОЙЛ", пожар, возгорание, Коми


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