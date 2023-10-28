Израиль отзовет дипломатов из Турции после речи Эрдогана на митинге

Израиль отзывает своих дипломатов из Турции на фоне последних заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений", - заявил глава израильского МИД Эли Коэн. Его цитирует ТАСС.

В субботу, 28 октября, в Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка прошел массовый митинг в поддержку Палестины, на котором присутствовал Эрдоган. Выступая перед собравшимися, он заявил, что Анкара "объявит Израиль военным преступником" в связи с действиями в секторе Газа, назвав его "оккупантом" и "группировкой, а не государством". Он также отметил, что проливавшие на Западе "крокодиловы слезы" по жертвам конфликта на Украине сегодня молча наблюдают за гибелью детей в секторе Газа.

Кроме того, президент Турции возложил ответственность на Запад за кровопролитие в Газе. "Эй, Запад! Я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте, этот народ жив, этот народ стойко стоит", - заявил Эрдоган.