Эрдоган заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности и военные преступления.

"Израиль, получая безусловную поддержку Запада и США, совершает в Газе преступления против человечности. [Настоящее] государство должно следовать правилам войны. Но Израиль наносит удары по больницам. Мы продолжаем контакты с партнерами, ведем работу, чтобы каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, предстал перед законом", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, 28 октября, в Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка прошел массовый митинг в поддержку Палестины, на котором присутствовал Эрдоган. Выступая перед собравшимися, он заявил, что Анкара "объявит Израиль военным преступником" в связи с действиями в секторе Газа, назвав его "оккупантом" и "группировкой, а не государством". Он также отметил, что проливавшие на Западе "крокодиловы слезы" по жертвам конфликта на Украине сегодня молча наблюдают за гибелью детей в секторе Газа.

Кроме того, президент Турции возложил ответственность на Запад за кровопролитие в Газе. "Эй, Запад! Я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте, этот народ жив, этот народ стойко стоит", - заявил Эрдоган.

После этих заявлений Израиль отозвал своих дипломатов из Турции.