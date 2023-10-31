31 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Эрдоган заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности и военные преступления.

"Израиль, получая безусловную поддержку Запада и США, совершает в Газе преступления против человечности. [Настоящее] государство должно следовать правилам войны. Но Израиль наносит удары по больницам. Мы продолжаем контакты с партнерами, ведем работу, чтобы каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, предстал перед законом", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, 28 октября, в Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка прошел массовый митинг в поддержку Палестины, на котором присутствовал Эрдоган. Выступая перед собравшимися, он заявил, что Анкара "объявит Израиль военным преступником" в связи с действиями в секторе Газа, назвав его "оккупантом" и "группировкой, а не государством". Он также отметил, что проливавшие на Западе "крокодиловы слезы" по жертвам конфликта на Украине сегодня молча наблюдают за гибелью детей в секторе Газа.

Кроме того, президент Турции возложил ответственность на Запад за кровопролитие в Газе. "Эй, Запад! Я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте, этот народ жив, этот народ стойко стоит", - заявил Эрдоган.

После этих заявлений Израиль отозвал своих дипломатов из Турции.

Теги: израиль, турция, эрдоган


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Ранее 28.10.2023 20:17 Мск Израиль отзовет дипломатов из Турции после речи Эрдогана на митинге

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