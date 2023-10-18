В Санкт-Петербурге прошли обыски у возможных соучастников избиения прохожих

Следователи провели обыски по месту жительства у возможных соучастников избиений прохожих на юге Петербурга, сообщает СУ СКР по городу.

По версии следствия, группа молодых людей, "выражая явное неуважение к обществу и действуя из хулиганских побуждений", нападали на людей и провоцировали драки в общественных местах. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Ранее был задержан один из соучастников - 18-летний молодой человек.

Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили, что банда выходцев из Азербайджана нападает на прохожих в общественных местах в Петербурге и выкладывает видео в соцсети. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей и возбудить уголовное дело.