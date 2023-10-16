16 Октября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за видео с выходцами из Азербайджана, нападающих на петербуржцев

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей в Петербурге и возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России.

По данным ведомства, в Сети появились сообщения о том, что на территории одного из жилых комплексов мигрант набросился на семейную пару с грудным ребенком из-за сделанного замечания об агрессивной езде на автомобиле. Кроме того, он угрожал убийством женщине.

По данным "Базы", банда выходцев из Азербайджана нападает на прохожих и выкладывает видео в соцсети.

Как сообщает телеграм-канал, неизвестные публикуют подборки роликов с избиениями случайных прохожих: на улицах, во дворах и торговых центрах.

В сентябре в Екатеринбурге после избиения мужчины мигрантами возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Напомним, 17 сентября во дворе дома по улице Щербакова в уральской столице на местного жителя было совершено нападение из-за сделанного им замечания по поводу брошенного окурка. Сообщалось, что мужчину избила толпа пьяных мигрантов.

Ранее на избиение уральца обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как отметили в свердловском СК, в центральный аппарат ведомства был представлен доклад по ситуации.

Теги: бастрыкин, мигранты, азербайджан, петербург


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