16 Октября 2023
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Фото: president.ge

КС Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента

Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил председатель суда Мераб Турава, пишет ТАСС.

Напомним, 1 сентября правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. Поводом стала поездка Зурабишвили в европейские страны в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Ранее правительство страны отказалось поддержать такое турне. При этом в партии заранее признают, что довести импичмент до конца им не удастся, поскольку процедура требует поддержки 100 депутатов, то есть нужны голоса в том числе оппозиции.

Сама Зурабишвили отказалась уходить в отставку после начала процедуры импичмента, которую инициировала правящая партия "Грузинская мечта". "Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке", - заявила Зурабишвили в своем видеообращении.

Теги: Саломе Зурабишвилши, Мераб Турава, импичмент


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Ранее 01.09.2023 11:01 Мск Правящая партия Грузии попытается провести импичмент президента, но у нее ничего не получится

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