Названа дата провозглашения решения по иску об импичменте президента Грузии

Конституционный суд Грузии озвучит свое решение по иску об импичменте президенту Саломе Зурабишвили.

По словам председателя Конституционного суда Грузии Мераба Туравы, решение огласят 16 октября, пишет РИА Новости.

Напомним, 1 сентября правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. Поводом стала поездка Зурабишвили в европейские страны в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Ранее правительство страны отказалось поддержать такое турне. При этом в партии заранее признают, что довести импичмент до конца им не удастся, поскольку процедура требует поддержки 100 депутатов, то есть нужны голоса в том числе оппозиции.

Вскоре Зурабишвили отказалась уходить в отставку после начала процедуры импичмента, которую инициировала правящая партия "Грузинская мечта".

"Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке", - заявила Зурабишвили в своем видеообращении.