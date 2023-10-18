Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту

Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили по итогам голосования.

Отставку президента поддержали только 86 депутатов из 100 необходимых, "против" проголосовал один, приводит "Ъ" итоги. Представители парламентской оппозиции в процедуре голосования не участвовали. По закону, если парламенту не удалось принять решение об отстранении главы государства от должности, вопрос считается снятым. Теперь в течение года аналогичное обвинение предъявить нельзя.

Напомним, 1 сентября правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. Поводом стала поездка Зурабишвили в европейские страны в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Ранее правительство страны отказалось поддержать такое турне. При этом в партии заранее признают, что довести импичмент до конца им не удастся, поскольку процедура требует поддержки 100 депутатов, то есть нужны голоса в том числе оппозиции.

Сама Зурабишвили отказалась уходить в отставку после начала процедуры импичмента, которую инициировала правящая партия "Грузинская мечта". "Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке", - заявила Зурабишвили в своем видеообращении.