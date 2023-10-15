16 Октября 2023
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Фото: Leah Millis/Reuters

Байден полагает, что США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль

Президент США Джо Байден полагает, что Соединенные Штаты смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать "международную безопасность".

Он заявил, что США "самая мощная страна в истории мира".

"Мы сможем позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом", - приводит ТАСС выдержку из интервью Байдена телеканалу CBS. В ответ на вопрос, что США не смогут "одновременно справиться" с конфликтом на Украине и с обострением палестино-израильского конфликта.

"У нас есть возможности сделать это. И у нас есть обязательства сделать это", - подчеркнул американский лидер.

"Если не мы, то кто?" - добавил он. Байден выступил с утверждением, что США являются незаменимым государством.

Теги: Байден, США, Украина, Израиль, Палестина


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