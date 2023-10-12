В Нижневартовске следователи устанавливают обстоятельства гибели человека при обрушении грунта

В Нижневартовске следователи проводят проверку по факту гибели человека при обрушения грунта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 11 октября, около 16.00, при проведении земельных работ на переулке Оренбургский. По факту произошедшего следователем следственного отдела по городу Нижневартовск следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным источника канала N1, погибший - хозяин одного из частных домов. Он хотел подключиться к центральному водопроводу.