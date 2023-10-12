12 Октября 2023
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Фото: t.me/n1_nv

В Нижневартовске человека насмерть засыпало в траншее

В Нижневартовске человека насмерть засыпало в траншее, сообщает телеканал N1.

Под завалом грунта оказались двое рабочих. По данным источника канала, погибший - хозяин одного из частных домов. Он хотел подключиться к центральному водопроводу. Решил сэкономить и вместо того, чтобы сделать врезку проколом, просто выкопал траншею.

траншея, рабочий, завал, грунт(2023)|Фото: t.me/n1_nv

Копать ему помогал сосед. Вместе с ним он полез вниз укладывать трубы и как раз в этот момент траншея осыпалась. Хозяина придавило насмерть. Соседу повезло. Ему скорая оказала помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

 

 

Теги: траншея, водопровод, грунт


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