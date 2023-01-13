13 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

SberCIB: доллар упадет до 65 рублей из-за возобновления бюджетного правила

В январе курс доллара может опуститься до 65 руб.

Об этом завили аналитики CberCIB Investment Research. По их словам, это связано с решением Министерства финансов возобновить интервенции на валютном рынке по возрожденному бюджетному правилу.

Эксперты считают, что решение министерства начать продажу юаней в рамках бюджетного правила "значительно снизит" влияние на российскую национальную валюту падения цен на нефть из России. Курс юаня при этом может опуститься до 9,5 руб. В CberCIB отметили, что Минфин потенциально обладает эквивалентом $100 млрд в юанях, которые он может продать на рынке, сообщает "Коммерсант".

Банк России с 13 января в рамках валютного правила вернется к операциям с иностранной валютой на внутреннем рынке. Они будут проходить на Московской бирже в инструменте "китайский юань—рубль". Минфин с 13 января по 6 февраля выставит на продажу иностранную валюту на 54,5 млрд руб.

Теги: доллар, валюта, рубль, исследование



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