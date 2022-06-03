04 Июня 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

В Перми заведующая детсадом привлечена к ответственности из-за массового отравления детей

Департамент образования администрации Перми завершил проверку организации качества питания в детских садах, после отравления воспитанников детского сада №407, передает корреспондент Накануне.RU.

Были выявлены нарушения в части соблюдения санитарных норм и правил при осуществлении контроля за качеством предоставляемого питания со стороны организатора питания. Обслуживанием детского сада занималась компания "Пилигрим". Контракт с ней уже расторгнут.

Напомним, ранее следователи возбудили дело.

По версии следствия, в период с 29 апреля по 7 мая 2022 года в детском саду №407, расположенном в Дзержинском районе города Перми, были госпитализированы восемь детей с признаками пищевого отравления. Им поставлен диагноз "сальмонеллез".

Причиной заболевания предположительно послужило употребление в пищу готовой кулинарной продукции, приготовленной на пищеблоке учреждения с нарушением технологии.

Теги: детский сад, отравление, уголовное дело



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