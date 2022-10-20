Компания, по вине которой отравились дети в пермском детском саду, не смогла оспорить штраф

Пермский краевой суд вынес решение по делу о массовом отравлении в детском саду в мае этого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, поставщик питания компания "Пилигримм" была оштрафована на 5 тыс. руб. за нарушение СанПиН при организации питания в детских садах. Организация пыталась оспорить иск, но безуспешно.

"Решением судьи Свердловского районного суда Перми постановление должностного лица оставлено без изменения. Основанием для привлечения юридического лица к административной ответственности стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в нескольких детских садах Перми. В связи с регистрацией случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, посещающих МАДОУ "Детский сад №407" на ул. Докучаева, 28 "а", было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения инфекционных заболеваний. Проверка установила многочисленные нарушения на пищеблоках нескольких дошкольных учреждений, в том числе связанные с организацией общественного питания в столовых. Не согласившись с привлечением к административной ответственности, "Пилигримм" подало жалобу в Пермский краевой суд с просьбой отменить принятые по делу акты. Судья Пермского краевого суда решил, что оснований для отмены постановления должностного лица по доводам жалобы не имеется", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным краевого управления Роспотребнадзора, в мае восемь воспитанников детского сада №407 заболели сальмонеллезом. Предполагаемой причиной стало то, что дети съели пищу, приготовленную в пищеблоке учреждения с нарушением технологии.