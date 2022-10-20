Компания, по вине которой отравились дети в пермском детском саду, не смогла оспорить штраф

20 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Компания, по вине которой отравились дети в пермском детском саду, не смогла оспорить штраф

Пермский краевой суд вынес решение по делу о массовом отравлении в детском саду в мае этого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, поставщик питания компания "Пилигримм" была оштрафована на 5 тыс. руб. за нарушение СанПиН при организации питания в детских садах. Организация пыталась оспорить иск, но безуспешно.

"Решением судьи Свердловского районного суда Перми постановление должностного лица оставлено без изменения. Основанием для привлечения юридического лица к административной ответственности стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в нескольких детских садах Перми. В связи с регистрацией случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, посещающих МАДОУ "Детский сад №407" на ул. Докучаева, 28 "а", было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения инфекционных заболеваний. Проверка установила многочисленные нарушения на пищеблоках нескольких дошкольных учреждений, в том числе связанные с организацией общественного питания в столовых. Не согласившись с привлечением к административной ответственности, "Пилигримм" подало жалобу в Пермский краевой суд с просьбой отменить принятые по делу акты. Судья Пермского краевого суда решил, что оснований для отмены постановления должностного лица по доводам жалобы не имеется", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным краевого управления Роспотребнадзора, в мае восемь воспитанников детского сада №407 заболели сальмонеллезом. Предполагаемой причиной стало то, что дети съели пищу, приготовленную в пищеблоке учреждения с нарушением технологии.

Теги: детский сад, питание, отравление, сальмонеллез, пилигримм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.06.2022 20:57 Мск В Перми заведующая детсадом привлечена к ответственности из-за массового отравления детей
Ранее 31.05.2022 13:25 Мск В Перми после отравления детей в детском саду ищут нового поставщика питания
Ранее 30.05.2022 19:35 Мск В мэрии Перми заинтересовались заболевшими сальмонеллёзом детсадовцами
Ранее 27.05.2022 16:20 Мск В Перми восемь детей отравились в детском саду


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети