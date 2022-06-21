Названы кандидаты на звание "Почетный гражданин Екатеринбурга" в 2022 году

Сегодня, 21 июня, состоялось заседание комиссии по присвоению звания "Почетный гражданин города Екатеринбурга" в 2022 году. Было выбрано две кандидатуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, звание вручается за особые заслуги и выдающиеся достижения в экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, которые получили широкое общественное признание как в самом Екатеринбурге, так и за его пределами. Как пояснил глава уральской столицы Алексей Орлов, в этом году на присвоение звания "Почетный гражданин города" различными общественными объединениями было выдвинуто 14 кандидатов.

Комиссии предстояло выбрать из этого списка не менее двух кандидатур и представить их в городскую думу, которая определит самого достойного номинанта на заседании 9 августа – в канун празднования Дня города. После проведенного рейтингового голосования члены комиссии решили представить кандидатуры генерального директора ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина", кандидата технических наук Николая Клейна (17 голосов из 17 присутствующих) и гендиректора АО Группа "Синара", доктора экономических наук, профессора и заслуженного экономиста РФ Михаила Ходоровского (13 голосов из 17).

Как добавили в мэрии, всем остальным кандидатам будут направлены благодарственные письма.