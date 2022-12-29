В Екатеринбурге наблюдали закат в виде огромной буквы Z

Жители Екатеринбурга сегодня вечером наблюдали крайне необычный закат. Его можно было увидеть из Академического района.

Как рассказала Накануне.RU жительница города Татьяна, облака сложились в огромную букву Z. На фоне заходящего за горизонт солнца смотрелось это довольно интересно.

С чем связано такое природное явление, неизвестно.

Напомним, накануне вечером в Преображенском парке Академического района уральской столицы состоялось открытие ледового городка. Его посвятили истории строительства первых жилых кварталов, первых домов и их первых жителей.

Между тем, главный ледовый городок Екатеринбурга на Площади 1905 года уже прошел приемку. Для посетителей он откроется 30 декабря в 17:00 и будет работать до середины января.