29 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Татьяна Хохлова

В Екатеринбурге наблюдали закат в виде огромной буквы Z

Жители Екатеринбурга сегодня вечером наблюдали крайне необычный закат. Его можно было увидеть из Академического района.

Как рассказала Накануне.RU жительница города Татьяна, облака сложились в огромную букву Z. На фоне заходящего за горизонт солнца смотрелось это довольно интересно.

С чем связано такое природное явление, неизвестно.

Закат в форме буквы Z в Екатеринбурге(2022)|Фото: Татьяна Хохлова

Напомним, накануне вечером в Преображенском парке Академического района уральской столицы состоялось открытие ледового городка. Его посвятили истории строительства первых жилых кварталов, первых домов и их первых жителей.

Между тем, главный ледовый городок Екатеринбурга на Площади 1905 года уже прошел приемку. Для посетителей он откроется 30 декабря в 17:00 и будет работать до середины января.

Теги: облака, закат, Екатеринбург



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