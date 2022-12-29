Главный ледовый городок Екатеринбурга прошел приемку и готов к открытию

Главный ледовый городок Екатеринбурга на Площади 1905 года прошел приемку. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал градоначальник у себя в Telegram-канале, сейчас рабочие вносят последние штрихи. Для посетителей городок откроется 30 декабря в 17:00 и в этот день будет работать до 22:00.

Дальнейший график работы будет следующим: с 31 декабря 2022 по 1 января 2023 – с 10:00 до 3:00. С 1 по 5 января городок работает с 10:00 до 23:00. С 6 по 7 января он будет открыт с 10:00 до 03:00, а с 7 по 8 января – с 10:00 до 23:00. Наконец, с 9 по 15 января новогодняя сказка в центре города будет работать с 10:00 до 22:00.

"Вход в ледовый городок свободный и бесплатный. Приглашаем!", - добавил Алексей Орлов.

Напомним, в середине декабря в главном ледовом городке Екатеринбурга была установлена 30-метровая новогодняя ель.