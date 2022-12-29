29 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

В Академическом открыли ледовый городок, посвященный первым жителям района

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга накануне вечером состоялось открытие ледового городка, передает корреспондент Накануне.RU.

Ледовый городок посвятили истории строительства первых жилых кварталов, первых домов и их первых жителей, которые встречали строителей с верой, надеждой и любовью. Именно слоган "Вера. Надежда. Любовь" был озвучен как тема ледового городка.

В центре ледяного лабиринта, который является символом знаний и строящегося в Академическом районе наукограда, создатели городка поместили фигуру девушки. Это Ассоль, которая устремила свой взгляд на море в поисках корабля с алыми парусами.

Открытие ледового городка в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Сам корабль служит украшением для большого катка, который был открыт на реке Патрушиха 18 декабря.

Открытие ледового городка в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

А Жар-Птица, по словам организаторов, дает силу и энергию Академическому району.

Также в городке можно встретить северного оленя – символ Урала, посидеть в ледяной избушке, полазить в ледяной чаше, полюбоваться гранями гигантских снежинок и ледяных костров.

Открытие ледового городка в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

"Мне нравятся ледовые городки из-за ледяных скульптур. Я не представляю, как изо льда можно создавать такие красивые фигуры. В Академическом мне больше всего понравилась фигура Жар-Птицы. Из-за подсветки она очень красиво переливается и кажется сказочной", – сообщила Накануне.RU одна из посетительниц ледового городка Екатерина.

Открытие ледового городка в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

"На открытие ледового городка я пришла вместе с мужем и двумя нашими дочками. Старшей дочке очень понравилась горка. Младшая пока очень маленькая, я прокатилась вместе с ней. Горка безопасная. Здорово, что у нас в районе есть места, куда можно прийти вместе с детьми отдохнуть", – поделилась впечатлениями жительница города Елена.

Открытие ледового городка в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Для самых маленьких посетителей ледового городка во время торжественного открытия провели праздничную программу с Дедом Морозом и его сказочными помощниками. Само торжество проходило возле живой елки, высаженной в Преображенском парке два года назад.

По словам гендиректора АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергея Ланцова, главной задумкой открытия ледового городка было подарить праздник детям.

Открытие ледового городка в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Открытие ледового городка в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Сергей Ланцов отметил, что городок получился словно из детства.

"Опробовали новую площадку, которая станет центром притяжения Преображенского парка. Освоение второй очереди парка сделает его популярным местом для зимних гуляний в Екатеринбурге. Тут самые крутые горки, даже – горы, каток на настоящем пруду, огромная площадка для праздников", – подчеркнул он.

Теги: Ледовый городок, Академический район



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