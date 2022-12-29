В Академическом открыли ледовый городок, посвященный первым жителям района

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга накануне вечером состоялось открытие ледового городка, передает корреспондент Накануне.RU.

Ледовый городок посвятили истории строительства первых жилых кварталов, первых домов и их первых жителей, которые встречали строителей с верой, надеждой и любовью. Именно слоган "Вера. Надежда. Любовь" был озвучен как тема ледового городка.

В центре ледяного лабиринта, который является символом знаний и строящегося в Академическом районе наукограда, создатели городка поместили фигуру девушки. Это Ассоль, которая устремила свой взгляд на море в поисках корабля с алыми парусами.

Сам корабль служит украшением для большого катка, который был открыт на реке Патрушиха 18 декабря.

А Жар-Птица, по словам организаторов, дает силу и энергию Академическому району.

Также в городке можно встретить северного оленя – символ Урала, посидеть в ледяной избушке, полазить в ледяной чаше, полюбоваться гранями гигантских снежинок и ледяных костров.

"Мне нравятся ледовые городки из-за ледяных скульптур. Я не представляю, как изо льда можно создавать такие красивые фигуры. В Академическом мне больше всего понравилась фигура Жар-Птицы. Из-за подсветки она очень красиво переливается и кажется сказочной", – сообщила Накануне.RU одна из посетительниц ледового городка Екатерина.

"На открытие ледового городка я пришла вместе с мужем и двумя нашими дочками. Старшей дочке очень понравилась горка. Младшая пока очень маленькая, я прокатилась вместе с ней. Горка безопасная. Здорово, что у нас в районе есть места, куда можно прийти вместе с детьми отдохнуть", – поделилась впечатлениями жительница города Елена.

Для самых маленьких посетителей ледового городка во время торжественного открытия провели праздничную программу с Дедом Морозом и его сказочными помощниками. Само торжество проходило возле живой елки, высаженной в Преображенском парке два года назад.

По словам гендиректора АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергея Ланцова, главной задумкой открытия ледового городка было подарить праздник детям.

Сергей Ланцов отметил, что городок получился словно из детства.

"Опробовали новую площадку, которая станет центром притяжения Преображенского парка. Освоение второй очереди парка сделает его популярным местом для зимних гуляний в Екатеринбурге. Тут самые крутые горки, даже – горы, каток на настоящем пруду, огромная площадка для праздников", – подчеркнул он.