25 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В новогоднюю ночь в Екатеринбурге ударит мороз

В новогоднюю ночь на 1 января 2023 года в Екатеринбурге установится умеренно морозная погода. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

По данным Уральского УГМС, днем 26 декабря в Екатеринбурге будет минус 5-7 градусов. 27 декабря похолодает до 9-11 градусов, а 28 числа столбики термометров опустятся до 12-14 градусов ниже нуля. При этом существенных осадков в первой половине предстоящей недели не ожидается.

А уже с четверга, по предварительным прогнозам, начнет ежедневно выпадать небольшой снег, и интенсивность осадков будет усиливаться по мере приближения к Новому году. По прогнозам синоптиков, похолодание продолжится: дневные температуры в последние дни декабря ожидаются в районе минус 10-15 градусов, а по ночам воздух будет остывать до 15-20 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что оттепель в Свердловской области сменится 25-градусными морозами.

Теги: мороз, Новый год, синоптики, Екатеринбург



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