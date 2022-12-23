Оттепель в Свердловской области сменится 25-градусными морозами

Предновогодняя неделя в Свердловской области будет достаточно холодной.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, после морозов, которые наблюдались в регионе в последние дни, сегодня вновь нахлынул теплый воздух – это мощные западные ветры принесли его с центральных районов Атлантики. Однако уже в начале следующей недели наступившая оттепель сойдет на нет.

"Установится умеренно морозная погода. Преобладающая температура последней пятидневки года ночью -12,-17 градусов, в середине недели на севере Свердловской области до -25 градусов, днем -9,-15 градусов. Небольшой снег вероятен в ближайшие день-два и в последние предновогодние дни", - сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел особый противопожарный режим на время предстоящих новогодних праздников.