23 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Оттепель в Свердловской области сменится 25-градусными морозами

Предновогодняя неделя в Свердловской области будет достаточно холодной.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, после морозов, которые наблюдались в регионе в последние дни, сегодня вновь нахлынул теплый воздух – это мощные западные ветры принесли его с центральных районов Атлантики. Однако уже в начале следующей недели наступившая оттепель сойдет на нет.

"Установится умеренно морозная погода. Преобладающая температура последней пятидневки года ночью -12,-17 градусов, в середине недели на севере Свердловской области до -25 градусов, днем -9,-15 градусов. Небольшой снег вероятен в ближайшие день-два и в последние предновогодние дни", - сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел особый противопожарный режим на время предстоящих новогодних праздников.

Теги: морозы, оттепель, Свердловская область



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