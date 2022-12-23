Совет Федерации одобрил скандальный закон о сборе биометрии

Совет Федерации одобрил принятый в спешке закон об объединении всех биометрических данных россиян в одном месте - коммерческой компании "Центр биометрических технологий". Против закона проголосовали сенаторы Елена Мизулина и Маргарита Павлова.

Напомним, закон был принят Госдумой в "турборежиме" во втором и третьем чтениях 20 и 21 декабря, без широкого обсуждения с общественностью, а его содержание держалось втайне, несмотря на возмущение многих экспертов и общественных организаций. Новая редакция, причем кардинально переработанная, была обнародована только перед самым голосованием. Несмотря на 145 страниц текста, которые невозможно было изучить за столь короткий срок, законопроект был проголосован. С 2024 года Правительств РФ получит право расширять перечень собираемой с людей биометрии.

Павлова признала, что не ожидала, что закон будет принят.

"Если честно, не ожидала, что законопроект о ЕБиС дойдёт до Совета Федерации. Была уверена, что его остановят или отзовут на этапе Государственной Думы. Закон шёл очень тяжело с самого начала: сотни писем и звонков депутатам, отрицательные отзывы от экспертного сообщества", - написала она.

Закон приравнивает биометрию к паспорту, то есть фактически собирает в одну базу все паспортные данные граждан без их согласия. На ряд стратегически важных объектов разрешат пускать только по биометрии. Запрет о принуждении к сдаче биометрии является декларативным, поскольку не подкрепляется какими-либо мерами ответственности для нарушающих его лиц.

Важно, что сдача биометрии необязательна только "в целях, предусмотренных настоящим ФЗ". Для других целей это может стать принудительным.

Просьба патриарха Кирилла "о полном запрете сбора биометрических данных детей" была проигнорирована. С согласия родителей можно собирать биометрию и детей, за что ранее выступил Банк России, который станет акционером АО "Центр биометрических технологий" почти с той же долей, что и государство, - 25%.

"Очень жаль, что законодатели не услышали предложение Церкви и Совета при Президенте по правам человека и не организовали предварительное обсуждение с общественностью этого очень спорного законопроекта", - написал председатель Патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

Общественная активистка Александра-Машкова Благих заявила, что с принятием этого закона жизнь не закончилась.

"Наше достоинство осталось при нас. Их достоинство потеряно. Если закон будет подписан Президентом, мы продолжим широкое оповещение людей, как себя защитить. Если же кому-то из людей все равно, что с ними делают, - это их выбор", - написала она.

Главных опасений экспертов два: ненадежная защита персональных данных, которые могут украсть из одной базы и почти наверняка это сделают, и соблазн властей под давлением цифрового лобби ужесточить контроль над людьми с применением биометрической идентификации, так как право человека отказаться от этого дополняется другим "правом" - правом государства не оказывать человеку никаких услуг без сдачи биометрии.