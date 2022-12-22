Центр биометрических технологий анонсировал массовое внедрение биометрии

Оператор Единой биометрической системы - АО "Центр биометрических технологий" будет только расширять использование биометрической идентификации людей. Об этом заявил гендиректор этой коммерческой компании Владислав Поволоцкий.

"Мы будем активно работать над развитием и расширением массовых сервисов с использованием биометрической идентификации", - сказал он.

"То есть данный ПФЗ не для того, чтобы защитить и гарантировать недискриминацию для отказников, как нам заливали Хинштейн с Володиным, а чтобы внедрять биометрическую идентификацию повсеместно и массово", - уверен Общественный уполномоченный по защите семьи.

Согласно указу президента РФ, доля государства в компании составит лишь 26%, а ЦБТ будет заниматься "созданием, развитием и эксплуатацией системы коммерческих сервисов".

"То есть на пользовании нашей биометрии будут делать деньги", - пишет РИА "Катюша".

ЦБТ был зарегистрирован еще 7 мая 2020 года с уставным капиталом 100 тысяч рублей и единственным сотрудником.

При этом Поволоцкий вошел в Межведомственную рабочую группу по внедрению Международной классификации болезней (МКБ-11) на территории России, которая, среди прочего, делает шаг к легализации педофилии и против которой протестуют многие врачи, политики и общественные деятели. Он стал единственным в группе, кто никак не связан со здравоохранением. Однако ВОЗ тесно связывает здравоохранение будущего с цифровизацией. Многие эксперты опасаются, что она станет инструментом для поражения граждан в правах. Эти опасения высказывались перед принятием закона, который был принят без обсуждения и обнародования новой редакции, которая появилась только перед самым голосованием.

Правда, закон устанавливает запрет на принудительный сбор биометрии и право гражданина на отказ. Однако, как считают многие эксперты, это право дополняется другим правом - правом государства не оказывать человеку никаких услуг без сдачи биометрии. Эта технология уже была опробована в случае с формально добровольной ковид-вакцинацией, без которой людей отстраняли от работы без сохранения зарплаты. В случае с биометрической идентификацией поражение в правах может осуществляться автоматически.

Согласно закону, с 2024 года Правительство сможет расширить перечень собираемой с людей биометрии.