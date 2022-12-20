20 Декабря 2022
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Политика
Фото: www.taggerd.su

"Законопроект о биометрии депутатам показали за полчаса до голосования"

Принятый во втором чтении законопроект о сборе биометрических данных и передаче их в одну коммерческую компанию - АО "Центр биометрических технологий" был показан депутатам Госдумы перед самым голосованием. Об этом заявила лидер движения "Иммунный ответ", общественная активистка Александра Машкова-Благих.
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"А вы прочитали этот замысловатый текст из 145 страниц, который депутатам показали за полчаса до голосования? Хватит позориться! Люди просили широкое общественное и экспертное обсуждение. Чтобы все всё прочитали. Вы зачем ещё больше в идиотов?" - написала она.

Машкова-Благих призвала не паниковать, но иметь в виду, что биометрические данные россиян теперь будут храниться у частного оператора в одном месте. И украсть их будет легче.

"Все "цивилизованные" страны стараются разбить свои базы - если взломают, то уведут не всё. Мы укрупняем, чтобы если спёрли, то всё. Государственную безопасность я поздравляю!" - добавила она.

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов уверен, что законопроект направлен на усиление контроля за гражданами страны, которые не доверяют олигархической власти.

"Только этой ночью в базе данных появился обновленный текст законопроекта, и уже сегодня власти активно продавливают принятие решения, в то время как по регламенту Госдумы у депутатов должно быть не менее трех суток для его изучения. Сегодня наступает новый этап в деле организации того, что некоторые граждане называют "электронным концлагерем". Мы видим, что коммерческие и государственные структуры активно собирают личные данные граждан, а единороссы прикладывают существенные усилия для легализации этого процесса. Предпринимается попытка создать своего рода "электронное досье" на каждого гражданина России", - написал депутат.

Теги: биометрия, ЕБС, персональные данные, законопроект



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