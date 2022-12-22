22 Декабря 2022
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Школу кооперации" для аграриев в Новосибирской области сделают постоянно действующим проектом

В Барабинском районе Новосибирской области завершена работа первой в Новосибирской области «Школы кооперации». Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, этот проект помогает создавать и развивать кооперативы в сельском хозяйстве. Его решено сделать постоянным.

Участниками трехдневной обучающей программы первой «Школы кооперации» стали около 40 сельхозпроизводителей региона – они смогли узнать о юридических и бухгалтерских тонкостях в деятельности СПоК, алгоритме организации и регистрации кооператива, мерах господдержки на развитие кооперации, успешных кейсах из других регионов. Главный организатор «Школы кооперации» в нашем регионе – Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

Министерством сельского хозяйства Новосибирской области на конкурсной основе предоставляются гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также субсидии на закуп сельскохозяйственной продукции у членов кооператива и на возмещение части затрат, связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд кооператива сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Уборка урожая(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области



В Новосибирской области общая сумма государственной поддержки потребительских кооперативов, за пять лет составила почти 295 млн рублей. Сейчас в АПК региона зарегистрирован 41 кооператив, в том числе четыре новых, созданных в текущем году. Наибольшее число кооперативов – пять – действует в Куйбышевском районе. Большая часть кооперативов региона являются перерабатывающими. С помощью грантов поддерживается создание кооперативов, развитие их материально-технической базы. Кроме того, кооперативам стал доступен новый грант – «Агротуризм».

В настоящее время в стране разработан и внедрен широкий спектр мер господдержки, которые направлены на развитие кооперации. Расширить число получателей государственной поддержки мог бы более активный переход сотрудничества между фермерами в юридический статус кооператива. Зачастую взаимодействие фермеров, которые совместно используют технику, формируют общие партии продукции для продажи по более выгодной цене, делают совместные закупки удобрений и семян, оформляются лишь гражданско-правовыми договорами. Юридическая формализация партнерства позволила бы иметь доступ к дополнительным мерам господдержки.

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляются в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»), в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п «О государственной программе Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

Теги: аграрии, школа кооперации,



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