Пашинян полагает, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается тяжелая гуманитарная обстановке из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. По его словам, из-за перекрытия единственной дороги, которая связывает Армению с непризнанной территорией, в НКР начались проблемы с продовольствием.

"Действия Баку незаконны и нарушают международные обязательства, в частности, положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.", - цитирует "Ъ" заявление Пашиняна на заседании кабмина Армении.

Также армянский премьер-министр раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение своих обязательств.

"Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев – не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор", - сказал Пашинян.