Путин и Пашинян обсудили Карабах

Президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры на полях неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. Во время разговора Путин сообщил о состоявшихся 26 декабря переговорах по Нагорному Карабаху.

"Мы с Вами ещё вчера начали, и удалось втроём поговорить: конечно, главный вопрос – урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, всё, что связано с Карабахом. Так что, как и договорились, пообсуждаем все эти вопросы в деталях", - цитирует пресс-служба Кремля обращение Путина к Пашиняну.

Пашинян в ответ поблагодарил Путина за приглашение, за организацию неформального саммита СНГ.

"Конечно, Вы правы: на данный момент главный, самый оперативный вопрос – тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре. Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что коридор должен быть под контролем российских миротворцев, и Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты", - сказал Пашинян.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается тяжелая гуманитарная обстановке из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. По его словам, из-за перекрытия единственной дороги, которая связывает Армению с непризнанной территорией, в НКР начались проблемы с продовольствием.