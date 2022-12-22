"Меры поддержки семей с детьми должны быть направлены на стимулирование рождаемости, а не на борьбу с бедностью"

В Госдуме состоялось обсуждение законопроекта "Об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации", который был внесен в Госдуму в июне 2021 года, но который отклонило Правительство РФ.

В своем прошлогоднем заключении Правительство указало, что предлагаемое законопроектом определение многодетной семьи на основании единого критерия, без учета региональных различий, "противоречит принципу разграничения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами". Также были раскритикованы многие положения законопроекта за "декларативность" и отсутствие финансово-экономического обоснования. Его также дружно торпедировали в четырех комитетах Совета Федерации.

Председатель Патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства, сопредседатель Родительской Палаты священник Федор Лукьянов призвал принять, в частности, следующие меры для создания мотивации к многодетности:

- законодательно закрепить особый статус беременных женщин, а также семей с тремя и более детьми;

- включить беременных женщин и женщин, имеющих детей до 3 лет, в перечень лиц, получающих социальную помощь вне зависимости от критериев нуждаемости;

- включить периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста трех лет в страховой стаж;

- сократить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей до 52 лет, а для многодетных отцов - до 60 лет, сокращая возраст выхода на пенсию за рождение каждого последующего ребенка на 1 год.

Эти предложения уже выносились на Совет при Правительстве РФ по попечительству в социальной сфере, но натолкнулись на полное концептуальное непонимание со стороны Минтруда, отметил о. Федор.

"Представители Министерства упорно пытаются свести социально-экономическую поддержку семьи к адресным мерам помощи малоимущим категориям граждан. Именно этот аргумент становится причиной, почему наши предложения отклоняются. Мы подчеркиваем, что выдвинутые нами меры направлены не на борьбу с бедностью, а на стимулирование рождаемости и формирование мотивации к многодетности. Меры социальной поддержки семьи должны быть расширены и распространены на все категории семей с детьми вне зависимости от дохода семьи. Только так они из мер борьбы с бедностью станут мерами, существенно влияющими на катастрофическую демографическую ситуацию в стране", - заявил священник в своем телеграм-канале.

Ранее Родительская палата уже резко критиковала введение мер поддержки многодетным семьям, но только находящимся ниже уровня бедности. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что власти тем самым фактически признали, что рожаемость - это дело бедных.

Он также подчеркивает, что в России, в условиях катастрофы в демографии, до сих пор нет закона о статусе многодетной семьи, что вызывает только недоумение и возмущение.

Отметим, что в этом году "естественная" убыль населения составит около 600 тыс. человек с тенденцией к дальнейшему увеличению в последующие годы.