Минтруд не смог сформулировать свое отношение о предложении учредить День многодетной семьи

15 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: ВКонтакте, Союз Родительская Палата

Минтруд не смог сформулировать свое отношение о предложении учредить День многодетной семьи

Министерство труда и социальной защиты РФ не смогло внятно сформулировать свою позицию о предложении учредить День многодетной семьи на общероссийском уровне. Об этом говорится в ответе сопредседателю Союза "Родительская Палата" Надежде Жилиной, которая ранее направила соответствующий запрос.

В ответе говорится, что все предложения граждан, поступающие в органы власти, "внимательно изучаются" и учитываются по возможности. И ранее были учреждены праздники дня матери, дня отца и др. Но решение вопросов соцподдержки многодетных семей, а также определение категорий семей, которые к ним относятся, отнесено к полномочиям региональных властей.

"Ответ вполне себе универсальный, поскольку подходит ко всем нашим предложениям, которые направлены на поддержку многодетных семей. Видать, нынче мода на универсальный ответ…" - говорится в комментарии Родительской палаты.

В России до сих пор нет закона о статусе многодетных семей, несмотря на многочисленные декларации властей и чиновников на эту тему, подчеркивают родительские организации и эксперты. В условиях быстрого вымирания это странно. Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов давно возмущается этим фактом.

Теги: Минтруд, многодетные семьи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети