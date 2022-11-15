Минтруд не смог сформулировать свое отношение о предложении учредить День многодетной семьи

Министерство труда и социальной защиты РФ не смогло внятно сформулировать свою позицию о предложении учредить День многодетной семьи на общероссийском уровне. Об этом говорится в ответе сопредседателю Союза "Родительская Палата" Надежде Жилиной, которая ранее направила соответствующий запрос.

В ответе говорится, что все предложения граждан, поступающие в органы власти, "внимательно изучаются" и учитываются по возможности. И ранее были учреждены праздники дня матери, дня отца и др. Но решение вопросов соцподдержки многодетных семей, а также определение категорий семей, которые к ним относятся, отнесено к полномочиям региональных властей.

"Ответ вполне себе универсальный, поскольку подходит ко всем нашим предложениям, которые направлены на поддержку многодетных семей. Видать, нынче мода на универсальный ответ…" - говорится в комментарии Родительской палаты.

В России до сих пор нет закона о статусе многодетных семей, несмотря на многочисленные декларации властей и чиновников на эту тему, подчеркивают родительские организации и эксперты. В условиях быстрого вымирания это странно. Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов давно возмущается этим фактом.